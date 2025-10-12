Giornalisti Fnsi e Ast | Senza fondamento le accuse al collega de Il Tirreno

La Federazione nazionale della Stampa italiana e l'Associazione Stampa Toscana, riguardo alla "contestazione disciplinare" avviata nei confronti del collega componente del Cdr de Il Tirreno, ribadiscono "l'assoluta pretestuosità e ritorsività dell'iniziativa editoriale, vera gravissima manifestazione di una condotta aziendale volta a colpire la libertà sindacale e i suoi rappresentanti, offendendoli e dileggiandoli, al solo fine di delegittimarne l'azione" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Giornalisti, Fnsi e Ast: “Senza fondamento le accuse al collega de Il Tirreno”

