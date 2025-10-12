Giorgina Saffi raccontata ai bambini | arriva nelle scuole un libro tutto da leggere e colorare

Sabato, nel giorno del compleanno di Giorgina Saffi, il Comune di Forlì ha ospitato la presentazione in anteprima del progetto editoriale Giorgina Saffi – Gentildonna di ferro, un volume pensato per i bambini della scuola primaria. Il libro, scritto dalla giornalista e autrice Dolores Carnemolla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

