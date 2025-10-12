Giorgina Saffi raccontata ai bambini | arriva nelle scuole un libro tutto da leggere e colorare
Sabato, nel giorno del compleanno di Giorgina Saffi, il Comune di Forlì ha ospitato la presentazione in anteprima del progetto editoriale Giorgina Saffi – Gentildonna di ferro, un volume pensato per i bambini della scuola primaria. Il libro, scritto dalla giornalista e autrice Dolores Carnemolla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Giorgina Saffi raccontata ai bambini: "Un libro da colorare per le scuole" - Un libro dedicato a Giorgina Craufurd Saffi, patriota e scrittrice, moglie del triumviro Aurelio Saffi, che aderisce alle idee mazziniane, oltre ad essere stata esponente del femminismo risorgimentale ... Segnala msn.com