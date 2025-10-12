giochi aglianesi la donazione alle associazioni

Circa quattromila euro sono stati devoluti dal Rione Vacchereccia, attraverso varie iniziative e la cena finale, a conclusione della prima edizione dei "Giochi aglianesi" (nuova versione del "Torneo dei rioni"), con apertura ad altri sport oltre al calcio. Il Rione Vacchereccia a settembre ha organizzato la cena di chiusura, nella sala Vacchereccia della parrocchia di San Michele. "Una cena con spese a carico del rione – fa sapere il presidente Aldo Meoni –, con offerta libera da parte dei partecipanti da devolvere in beneficenza. Al termine della serata abbiamo consegnato contributi alla parrocchia di San Michele, all’associazione PortAperta della parrocchia di San Piero e all’associazione Gianluca Melani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

