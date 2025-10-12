Gilmour | Lo scudetto o giocare il Mondiale? Per me vincere la Serie A è stato speciale

Billy Gilmour, in ritiro con la Nazionale scozzese, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e la Scozia al Daily Mail. Le dichiarazioni di Gilmour. « Quando Kevin De Bruyne firma per la tua squadra, tutti sanno quanto sia bravo come giocatore. Lo vedi ogni giorno in allenamento e in partita ». Su McTominay: « E’ un giocatore top. E’ l’Mvp della Serie A, ha fatto tanti gol dall’anno scorso. Sta attraversando un momento difficile ma sono sicuro si riprenderà ». Gilmour ha ammesso che non far parte dell’undici titolare contro la Grecia lo abbia aiutato per alzare ancora di più il suo livello: « Non è mai bello sedersi in panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gilmour: «Lo scudetto o giocare il Mondiale? Per me vincere la Serie A è stato speciale»

