Gilmour arriva l’elogio dal tecnico | il motivo

Spesso sottovalutato a causa dell’enorme caratura del centrocampo titolare del Napoli, lo scozzese si sta lentamente ritagliando il suo spazio e gli elogi, ovviamente, non sono tardati ad arrivare. Un bagaglio tecnico non indifferente, la capacità di lettura del gioco e una verticalizzazione micidiale fanno di Gilmour una risorsa preziosa sia per il club che per la Nazionale. Risorsa che, a causa dell’infortunio di Lobotka, si rivelerà estremamente utile per gli azzurri in questo tour de force in procinto di partire. Billy c’è, e il tecnico lo conferma. Gilmour, le belle parole del ct: i dettagli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

