Gila Inter nuovo nome in difesa! Concorrenza al Milan per il centrale della Lazio Le novità

Inter News 24 Gila Inter, c’è anche il centrale spagnolo della Lazio tra le alternative della difesa in casa nerazzurra. Su di lui anche i rossoneri. Le novità. La situazione difficile in casa Lazio sembra aver creato malumori tra i giocatori, e uno di questi è Mario Gila, il difensore centrale il cui contratto scade nel giugno 2027. Secondo Tuttosport, Gila starebbe valutando un addio anticipato dai biancocelesti, con Inter e Milan pronte a contendersi il giocatore già nei prossimi mesi. Il Milan, come riportato dal quotidiano torinese, ha iniziato a guardare con maggiore interesse al difensore spagnolo per la prossima stagione, ma non è esclusa una mossa già nella finestra invernale di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

