Gideon Sa’ar | No allo Stato palestinese

Lastampa.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri israeliano: «Barghouti è il simbolo del terrorismo, ha tradito gli accordi di Oslo». 🔗 Leggi su Lastampa.it

gideon sa8217ar no allo stato palestinese

© Lastampa.it - Gideon Sa’ar: “No allo Stato palestinese”

In questa notizia si parla di: gideon - stato

Gideon Levy al GdI: "Israele commette genocidio a Gaza, il mondo si muova contro Tel Aviv, unica soluzione è un solo Stato israelo-palestinese"

Gideon Saar: "La creazione di uno Stato palestinese non e' realistica" - Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha detto ai giornalisti a Gerusalemme che la creazione di uno stato palestinese sovrano non e' "realistica oggi", aggiungendo che uno stato palestinese ... Segnala notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Gideon Sa8217ar No Stato