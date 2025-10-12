Giappone crisi produttiva alimentare | opportunità per il Piemonte

La sicurezza alimentare del Giappone è a rischio già da tempo e la situazione non sembra voler migliorare. I raccolti e la pesca inferiori alle attese hanno messo in evidenza la vulnerabilità di Tokyo in questo ambito, mentre il Paese vive un periodo di incertezza politica interna e di tensioni internazionali. Numeri scarsi. Gli ultimi dati parlano di un grado di autosufficienza alimentare nipponico del 38%. Ben al di sotto dei numeri di altri Paesi sviluppati che sono anche esportatori di cibo: per le statistiche del 2022, l’Italia è al 52%, il Regno Unito al 59%, la Germania al 79%, e Stati Uniti, Canada, Australia e Francia sono addirittura oltre il 100%. 🔗 Leggi su Follow.it

