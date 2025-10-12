Giappone a Osaka è l’Expo dell’Italia | vinto l’oro del Bie
Si conclude con un successo senza precedenti la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka. Il Padiglione Italia ha infatti ricevuto dal Bureau international des expositions (Bie) — l’organizzazione intergovernativa che supervisiona e assegna i riconoscimenti ufficiali delle Esposizioni Universali — il primo premio assoluto per la categoria ‘Theme Development’, il riconoscimento più prestigioso conferito dal Bie. Si tratta di una prima storica per l’Italia, che supera ogni precedente risultato ottenuto nelle passate Esposizioni Universali. A ritirare il premio alla Expo Hall Shining Hat l’ambasciatore Mario Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, che ha dichiarato: “Abbiamo interpretato il tema di Expo nel modo che più appartiene alla cultura della nostra grande Nazione, partendo dal concetto che ‘l’arte rigenera la vita’”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: giappone - osaka
Expo di Osaka 2025, un ponte per il Giappone: buone notizie per le Marche
Roberto Baggio in Giappone come ambasciatore del Made in Italy a Osaka: «Orgoglioso di rappresentare l’Italia»
Giappone, dal food all’innovazione industriale: Campania sugli scudi all’Expo di Osaka
Alla scoperta della SuperLega — I Block Devils in Giappone! La Sir Susa Scai Perugia è rientrata nella serata di ieri dopo aver chiuso con due vittorie la World Challenge Series 2025 a Tokyo, battendo i campioni del Giappone Suntory Sunbirds Osaka d - facebook.com Vai su Facebook
PREMIO FONDAZIONE ITALIA GIAPPONE TOKYO>ROMA PAROLE IN TRANSITO Al #PadiglioneItalia di #Expo2025 #Osaka un evento organizzato dalla Fondazione @italiagiappone con la co-organizzazione di @Reg - X Vai su X
Giappone: Expo Osaka 2025, il futuro è già qui - Il Giappone potrebbe essere paragonato ad un albero dalle radici profonde: un tronco solido e una chioma che segue il ritmo ordinario delle stagioni mentre ramifica la sua forma inedita e ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Giappone: al via l'Osaka Design Forum in vista di Expo 2025 - Expo Osaka 2025 è una "imperdibile opportunità di valorizzare le eccellenze italiane nel settore del design", ha detto il Console generale d'Italia a Osaka, Marco Prencipe, intervenuto in apertura ... ansa.it scrive