Giappone a Osaka è l’Expo dell’Italia | vinto l’oro del Bie

Si conclude con un successo senza precedenti la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka. Il Padiglione Italia ha infatti ricevuto dal Bureau international des expositions (Bie) — l’organizzazione intergovernativa che supervisiona e assegna i riconoscimenti ufficiali delle Esposizioni Universali — il primo premio assoluto per la categoria ‘Theme Development’, il riconoscimento più prestigioso conferito dal Bie. Si tratta di una prima storica per l’Italia, che supera ogni precedente risultato ottenuto nelle passate Esposizioni Universali. A ritirare il premio alla Expo Hall Shining Hat l’ambasciatore Mario Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, che ha dichiarato: “Abbiamo interpretato il tema di Expo nel modo che più appartiene alla cultura della nostra grande Nazione, partendo dal concetto che ‘l’arte rigenera la vita’”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

