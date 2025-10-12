Dalla Valdelsa al Quirinale, passando per Fondazione Monte dei Paschi e il programma Ikigai. Il valdesano Gianni Cordaro, fondatore della startup Exe Engineering for Environment, è stato premiato per l’imprenditoria innovativa mercoledì 8 ottobre dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il riconoscimento ‘Eni Joule for Entrepreneurship’, nell’ambito degli Eni Award 2025. Dal 2019 Cordaro infatti lavora per un obiettivo ambizioso: ridurre l’impatto ambientale delle discariche. "Io e mia moglie avevamo fatto un tirocinio all’estero, alla discarica di Reykjavik, in Islanda - racconta Cordaro -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gianni Cordaro eccellenza senese. Premiato dal presidente Mattarella