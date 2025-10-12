giancarlo e fiorella strambelli chi sono i fratelli di patty pravo

Nicoletta Strambelli, vero nome della cantante Patty Pravo, ha due fratelli: Giancarlo e Fiorella Strambelli. Entrambi i fratelli dovrebbero essere più piccoli della cantante, come ha raccontato lei stessa in una intervista a Vanity Fair: “Mamma l’ho conosciuta tardi. Aveva avuto un parto spaventoso e una depressione terribile che è durata un anno. Non poteva tirarmi su, quindi vivevo dai nonni paterni. Nonno le aveva preso una bella villa fuori città, lei poi si è risposata e ha avuto altri due bambini, i miei fratelli ”. Giancarlo Strambelli è il fratello di Patty Pravo. Sulla sua vita privata e professionale le infomazioni sono scarne, ma è noto che Giancarlo ha avuto un’infanzia simile a quella di Patty, essendo cresciuti in un ambiente familiare complesso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

