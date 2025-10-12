Giampaolo Rossi | Ascolti Rai da record ma i giornalisti tacciono

Il numero uno di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi, ha tracciato un bilancio della situazione attuale della Rai durante la Festa dell'Ottimismo, in un'intervista con Salvatore Merlo. " La Rai è un hub industriale centrale nella vita del nostro Paese, un'azienda che produce ricchezza, lavoro e che mantiene in vita intere filiere dell'industria culturale. Non solo cinema, fiction e animazione, ma anche tutto l'indotto legato a questo settore", ha dichiarato il dirigente. "Risorse in calo, ma produzione in crescita". Rossi ha poi sottolineato la difficoltà economica in cui opera oggi il servizio pubblico, rispetto ai broadcaster privati: "La Rai gioca un campionato diverso, perché è l'azienda che, con le minori risorse pubbliche in Europa, riesce a produrre la maggiore quantità di contenuti esportabili anche a livello europeo.

“Affari Tuoi è ludopatia? Solo quando straccia la concorrenza”: l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi che difende Stefano De Martino e il format

Rai, Mucciante lascia la Scuola di giornalismo. Bassi ascolti per il Tg2 Post. Le ultime novità targate Giampaolo Rossi...

