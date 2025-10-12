Giallo di Gradoli no al permesso premio a Paolo Esposito | Resta sfuggente sul duplice omicidio

Giallo di Gradoli, “no” al permesso premio a Paolo Esposito. Prima il magistrato di sorveglianza di Viterbo e poi il tribunale di sorveglianza di Roma hanno negato il beneficio al 56enne condannato all'ergastolo per il duplice omicidio di Elena e Tatiana Ceoban, madre e figlia. Una decisione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it