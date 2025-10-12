Ghetto in fiore e solidale | oltre 5mila persone per la manifestazione per le vie del centro

Padovaoggi.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un via vai continuo di famiglie, giovani e anziani in via San Martino e Solferino, tra rose, orchidee, azalee, camelie, piante stagionali e perenni. Ghetto in Fiore, a cura di Cia Padova in collaborazione con l’associazione IlPadovaGhetto, ha animato per tutto il giorno il più pittoresco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ghetto - fiore

Tutto è pronto per una nuova edizione di Ghetto in Fiore

ghetto fiore solidale oltreGhetto in fiore e solidale: oltre 5mila persone per la manifestazione per le vie del centro - Quando l’agricoltura entra in città, la risposta è sempre importante in termini di presenze. Si legge su padovaoggi.it

ghetto fiore solidale oltreTutto è pronto per una nuova edizione di Ghetto in Fiore - L'evento è curato nei dettagli dai vertici di Cia, con la collaborazione del comune di Pa ... Si legge su padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Ghetto Fiore Solidale Oltre