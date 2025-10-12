Ghetto in fiore e solidale | oltre 5mila persone per la manifestazione per le vie del centro

Un via vai continuo di famiglie, giovani e anziani in via San Martino e Solferino, tra rose, orchidee, azalee, camelie, piante stagionali e perenni. Ghetto in Fiore, a cura di Cia Padova in collaborazione con l’associazione IlPadovaGhetto, ha animato per tutto il giorno il più pittoresco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it