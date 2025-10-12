Gerusalemme la città si prepara alla visita di Trump

Donald Trump arriverà in Israele lunedì per parlare alla Knesset, poi a Sharm per siglare il cessate il fuoco. Gerusalemme si sta preparando alla visita del capo della Casa Bianca. Un funzionario israeliano ha dichiarato all’emittente pubblica Kan che l’esercito ritiene che gli ostaggi saranno tornati in Israele quando il presidente degli Usa Donald Trump atterrerà in Israele domani alle 9:20 ora locale, le 8.20 in Italia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

