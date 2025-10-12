Gerola Alta cinque escursionisti perdono il sentiero | recuperati dal Soccorso alpino

Sondriotoday.it | 12 ott 2025

Attivazione sabato sera, intorno alle 20:00, per il Soccorso alpino. Sei tecnici della Stazione di Morbegno, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del CNSAS - Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, sono intervenuti nella zona del Dossetto, a circa 1600 metri di quota, nel territorio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

