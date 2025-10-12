Genova il conto di Confcommercio alla politica | Il Waterfront attragga da fuori città

Gli ottant’anni dell’organizzazione. Cavo elenca le minacce per il settore: case vacanza da governare, e-commerce e mobilità. L’assessora Beghin: «Sblocco vicino per Bagnara ed ex Rinascente». Il ricordo di Odone e la celebrazione dei negozi storici. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, il “conto” di Confcommercio alla politica: “Il Waterfront attragga da fuori città”

In questa notizia si parla di: genova - conto

Conto alla rovescia per il Red Bull Cerro Abajo: Genova unica tappa europea fino al 2027

Aiuti a Gaza, nel centro operativo di Global Sumud Flotilla a Genova: “Detenzione da parte di Israele? Messa in conto. Il governo ora faccia la sua parte”

Conto alla rovescia per il 65° Salone Nautico Internazionale di Genova

https://www.catanzaroinforma.it/sport/2025/10/02/catanzaro-e-ancora-ora-x-a-genova-un-conto-che-ancora-non-fa-brindare/388716/ - facebook.com Vai su Facebook

Burocrazia, per le imprese liguri un conto da un miliardo e mezzo - X Vai su X

Genova, il “conto” di Confcommercio alla politica: “Il Waterfront attragga da fuori città” - Cavo elenca le minacce per il settore: case vacanza da governare, e- Da ilsecoloxix.it

Confcommercio Genova compie 80 anni e premia imprese storiche(2) - "Celebrare gli 80 anni di Confcommercio Genova significa rendere omaggio a un'associazione che rappresenta la storia e l'anima economica della città e della Liguria". Segnala ansa.it