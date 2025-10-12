Genoa-Parma è anche Vieira contro Cuesta sfida tra allenatori scuola-Arsenal

Il rossoblù Patrick era una stella nella squadra di Wenger, Carlos è stato vice di Arteta: “Con i Gunners abbiamo imparato l’importanza di essere noi stessi”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genoa-Parma è anche Vieira contro Cuesta, sfida tra allenatori scuola-Arsenal

In questa notizia si parla di: genoa - parma

Roma Women, ufficiale il calendario 2025/2026: si parte con il Parma, si chiude con il Genoa

Continassa Juve: archiviata la sfida contro il Parma, inizia la settimana di preparazione verso il Genoa

Continassa Juve: archiviata la sfida contro il Parma, inizia la settimana di preparazione verso il Genoa

? GENOA-PARMA: CONTINUA LA PREVENDITA ? Biglietti disponibili sul nostro sito ufficiale, nei punti vendita abilitati @vivaticket_it, al Ticket Office di via al Porto Antico 4 e allo Store di Chiavari Acquista ora https://shorturl.at/6goek - X Vai su X

? GENOA-PARMA: CONTINUA LA PREVENDITA ? Biglietti disponibili sul nostro sito ufficiale, nei punti vendita abilitati @vivaticket_it, al Ticket Office di via al Porto Antico 4 e allo Store di Chiavari Acquista ora https://shorturl.at/6goek - facebook.com Vai su Facebook

Genoa-Parma è anche Vieira contro Cuesta, sfida tra allenatori scuola-Arsenal - Il rossoblù Patrick era una stella nella squadra di Wenger, Carlos è stato vice di Arteta: “Con i Gunners abbiamo imparato l’importanza di essere noi stessi” ... Come scrive ilsecoloxix.it

Genoa, un modulo senza ali. Parma: squadra senza spunti - Il Genoa di Patrick Vieira in estate era nato con determinati auspici tattici. Lo riporta sportcafe24.com