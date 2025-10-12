Genitori accoltellati nella notte | sul telefono del 14enne arrestato i dettagli del piano

Ravenna, 12 ottobre 2025 – Una famiglia italiana, una casa tranquilla nella periferia di Ravenna e un dramma che si consuma nel cuore della notte. È poco dopo le tre del mattino di giovedì 9 ottobre quando una chiamata al numero d’emergenza rompe il silenzio: una richiesta di aiuto disperata per un’aggressione in corso. Quando gli agenti della Polizia di Stato arrivano sul posto, allertati dai sanitari del 118, trovano due coniugi feriti, colpiti più volte con un’arma da taglio. A impugnare il coltello, secondo le prime verifiche, è stato il figlio quattordicenne. L’adolescente avrebbe agito mentre i genitori dormivano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

