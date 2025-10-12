Gazzetta dello Sport | Napoli ora tocca a Neres | contro il Torino l’occasione per riprendersi la scena

"> Come scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, David Neres è pronto a riprendersi il Napoli dopo settimane complicate, tra infortuni e rimpianti. In 172 minuti di stagione effettiva, spiega Giordano, si sono visti solo «intenzioni, qualche scatto, qualche bagliore», troppo poco per un talento come lui. Ma adesso, contro il Torino, può essere il suo momento: una partita che sembra disegnata su misura per rilanciarlo. Giordano ricorda come l’esterno brasiliano sia arrivato a Napoli nell’agosto 2024 per circa 30 milioni di euro, tra le ombre del passato di Kvaratskhelia e la solidità del presente di Politano, alla ricerca di quella “felicità nascosta” che solo il campo può restituirgli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

