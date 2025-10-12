Gaza viaggio tra le macerie di Sheikh Radwan | quartiere distrutto dalla guerra

(LaPresse) Con il nuovo accordo di cessate il fuoco, diversi palestinesi stanno tornando in una Gaza, devastata dalla guerra. Impressionanti le immagini girate dall’Associated Press a Sheikh Radwan, quartiere raso al suo dalle bombe. Le persone camminano tra edifici rasi al suolo ed enormi cumuli di macerie. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

