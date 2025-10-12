Gaza Vance | Gli ostaggi da ora potrebbero essere rilasciati in qualunque momento
Un funzionario palestinese ha invece spiegato alla Bbc che in giornata dovrebbe svolgersi un nuovo round di negoziati finalizzato a risolvere le questioni in sospeso relative alla lista di prigionieri. Secondo alcune fonti, la formula dell'accordo di scambio prevede il rilascio dei prigionieri palestinesi con le condanne più elevate, e i sette nomi di alto profilo soddisfano questo criterio.
In questa notizia si parla di: gaza - vance
Gaza, stop da Berlino alle armi a Israele. Vance: «Gli Usa non riconosceranno lo Stato di Palestina»
Il vice presidente #Usa JD #Vance: "Trump è stato molto chiaro. Vuole che #Gaza e la #Cisgiordania siano controllate dalle persone che ci vivono"
Siena Awards Photo Festival, vince il dolore di Gaza: un'immagine che ci parlerà per i secoli a venire
Gaza, Israele: «Ostaggi forse rilasciati stasera». Negoziati in corso, Hamas vuole Barghouti libero - Sarà il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a rappresentare l'Unione europea domani alla cerimonia per la firma della tregua a Gaza prevista a Sharm el Sheikh.
