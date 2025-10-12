Gaza ucciso il giornalista Saleh Al-Jaafrawi | Colpito da gruppi armati sostenuti da Israele Aveva documentato la devastazione di Sabra

Il giornalista e reporter palestinese Saleh Al-Jaafrawi, noto per i suoi reportage dalla Striscia di Gaza, è stato ucciso sabato a Gaza City, pochi giorni dopo l’ annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Secondo diverse ricostruzioni, Al-Jaafrawi sarebbe stato colpito da sette proiettili nel quartiere di Sabra, mentre documentava l’entità delle distruzioni dopo il ritiro delle truppe israeliane. Al-Jaafrawi, molto seguito anche sui social, aveva raccontato per mesi la vita dei civili sotto assedio e gli effetti dei bombardamenti israeliani. Il suo corpo, secondo fonti locali, si trova ora al Baptist Hospital di Gaza City. 🔗 Leggi su Open.online