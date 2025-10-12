Gaza tv Israele | Mr Fafo ucciso in scontri nella Striscia

Periodicodaily.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Mr Fafo è stato ucciso a Gaza". La tv israeliana Kann rilancia la notizia diffusa inizialmente su diversi canali Telegram. Saleh al-Jafrawi, definito dall'emittente la 'stella web di Gaza', sarebbe stato ucciso dai clan che si oppongono ad Hamas nella Striscia. In particolare, al-Jafrawi sarebbe stato ucciso nella zona di al-Sabra, teatro degli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - israele

Bonelli (Avs): Premio Israele a Salvini? "Oscenità di fronte all'orrore a Gaza" – Il video

Gaza, il grido dell’Ue contro la fame e la morte nella Striscia: “Israele rispetti le promesse”

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

gaza tv israele mrGaza, tv Israele: "Mr Fafo ucciso in scontri nella Striscia" - La tv israeliana Kann rilancia la notizia diffusa inizialmente su diversi canali Telegram. Scrive msn.com

gaza tv israele mrGaza, Hamas garantisce rilascio ostaggi domattina: 400 camion con aiuti ai valichi. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Hamas garantisce rilascio ostaggi domattina: 400 camion con aiuti ai valichi. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Tv Israele Mr