Gaza tregua alla prova | Trump a Sharm sugli ostaggi resta il nodo

Donald Trump atterrerà domani, lunedì 13 ottobre 2025, in Israele per una visita rapidissima, prima di spostarsi a Sharm el-Sheikh per la firma dell'intesa su Gaza. Sullo sfondo, l'attesa per l'avvio della liberazione degli ostaggi ancora vivi e una tregua che cerca di trasformarsi in pace duratura. Un itinerario lampo tra Gerusalemme e il Mar

