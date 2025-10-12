Gaza tregua alla prova | Trump a Sharm sugli ostaggi resta il nodo

Donald Trump atterrerà domani, lunedì 13 ottobre 2025, in Israele per una visita rapidissima, prima di spostarsi a Sharm el-Sheikh per la firma dell’intesa su Gaza. Sullo sfondo, l’attesa per l’avvio della liberazione degli ostaggi ancora vivi e una tregua che cerca di trasformarsi in pace duratura. Un itinerario lampo tra Gerusalemme e il Mar . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Gaza, tregua alla prova: Trump a Sharm, sugli ostaggi resta il nodo

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore

Gaza, piano per la tregua: oggi il summit negli Usa

Gaza, tregua fragile: testimonianza dall'ospedale di Emergency a Deir el-Balah In Israele è iniziato un trasferimento dei detenuti palestinesi che dovrebbero essere liberati nei prossimi giorni, nel contesto dell'accordo di cessate il fuoco entrato in vigore ieri.

#NEWS - È #tregua a #Gaza dopo 736 giorni di #guerra. Iniziato il trasferimento dei detenuti palestinesi, che saranno rilasciati da diverse prigioni. #Trump: #Hamas raduna ostaggi da liberare. I palestinesi rilasciati a Gaza o deportati attraverso il valico di #Raf

A Gaza l'albero cresce un po' storto, ma resiste - Hamas esclude un disarmo completo, rivendica un ruolo nella Striscia di domani, reclama il rilascio di Barghouti, respinge Tony Blair. Da huffingtonpost.it

Gaza, ecco la congiura che ha permesso la tregua di Trump - Quello di ieri non è un accordo di pace, ma è il tanto atteso accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Lo riporta ilmattino.it