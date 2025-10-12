Gaza quando saranno rilasciati gli ostaggi israeliani e cosa succederà dopo
Domani mattina dovrebbero essere rilasciati gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, come risultato del primo accordo raggiunto attorno al piano di pace di Trump. Nel pomeriggio si terrà il vertice in Egitto promosso dal presidente USA e dall'omologo egiziano Al-Sisi, a cui parteciperanno altri 20 Paesi (inclusa l'Italia). 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: gaza - saranno
Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"
Gaza, consegnate chiavi della città di Bari a Francesca Albanese: "Quando i palestinesi saranno liberi, le donerò a loro" - VIDEO
'I residenti di Gaza City saranno evacuati entro il 7 ottobre'
Prosegue la raccolta fondi ‘Cremona per Gaza’ attivata dal Comune di Cremona per sostenere la popolazione della Striscia di Gaza. Le donazioni saranno interamente devolute alla Croce Rossa Italiana, che ogni giorno porta aiuti a donne, uomini, bambi - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - È #tregua a #Gaza dopo 736 giorni di #guerra. Iniziato il trasferimento dei detenuti palestinesi, che saranno rilasciati da diverse prigioni. #Trump: #Hamas raduna ostaggi da liberare. I palestinesi rilasciati a Gaza o deportati attraverso il valico di #Raf - X Vai su X
Gaza, quando saranno rilasciati gli ostaggi israeliani e cosa succederà dopo - Domani mattina dovrebbero essere rilasciati gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, come risultato del primo accordo raggiunto attorno al piano ... Da fanpage.it
Gaza, quando saranno liberati gli ostaggi e cosa succede dopo? Stop di Hamas alla seconda fase del piano di Trump - La prima fase dell'accordo su Gaza procede senza intoppi ed anzi potrebbe esserci un'accelerazione. Riporta msn.com