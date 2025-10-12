Gaza quando saranno rilasciati gli ostaggi israeliani e cosa succederà dopo

Domani mattina dovrebbero essere rilasciati gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, come risultato del primo accordo raggiunto attorno al piano di pace di Trump. Nel pomeriggio si terrà il vertice in Egitto promosso dal presidente USA e dall'omologo egiziano Al-Sisi, a cui parteciperanno altri 20 Paesi (inclusa l'Italia). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"

Gaza, consegnate chiavi della città di Bari a Francesca Albanese: "Quando i palestinesi saranno liberi, le donerò a loro" - VIDEO

'I residenti di Gaza City saranno evacuati entro il 7 ottobre'

