Gaza Papa Leone XIV | Scintilla di speranza in Terra Santa si prosegua verso uno pace giusta
Papa Leone XIV accoglie con favore l’accordo tra Israele e Hamas che ha portato al cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. “Negli ultimi giorni, l’accordo sull’inizio del processo di pace ha regalato una scintilla di speranza in Terra Santa. Incoraggio le parti coinvolte a proseguire con coraggio il percorso tracciato verso una pace giusta, duratura e rispettosa delle legittime aspirazioni del popolo israeliano e del popolo palestinese “, ha detto il Pontefice durante l’Angelus in piazza San Pietro. “Due anni di conflitto hanno lasciato ovunque morte e macerie soprattutto nel cuore di chi ha perso brutalmente figli, genitori, amici, ogni cosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - papa
Il Papa: “Basta barbarie a Gaza”. Uccisi altri 85 palestinesi in cerca di cibo
Gaza, il Papa spinge per gli aiuti. Il cardinale Sako: “Alziamo la voce sempre, non solo dopo il raid su una chiesa”
Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco
Papa Leone all’ Angelus ha parlato di Gaza e del processo di pace. C’è scintilla di speranza in Terra Santa – ha detto il Pontefice. Vania De Luca per il Tg3 - facebook.com Vai su Facebook
Il #Papa sulla tregua a #Gaza: "Una scintilla di pace in Terra Santa" - X Vai su X
Gaza, Papa Leone XIV: "Scintilla di speranza in Terra Santa, si prosegua verso uno pace giusta" - (LaPresse) Papa Leone XIV accoglie con favore l'accordo tra Israele e Hamas che ha portato al cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Si legge su msn.com
Papa Leone XIV: “mai strumentalizzare la fede, serve tenerezza di Maria”/ “Accordo Gaza è scintilla di pace” - Papa Leone XIV per il Giubileo della Spritualità di Maria: omelia e Angelus oggi 12 ottobre 2025. Scrive ilsussidiario.net