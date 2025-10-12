Gaza nella notte il rilascio degli ostaggi israeliani Netanyahu | Enormi vittorie ma le sfide restano tante
Domani a Sharm el Sheikh, in Egitto, si terrà la cerimonia per la firma dell'accordo di pace per Gaza. Israele non sarà presente al fine di gestire il ritorno degli ostaggi. Saranno invece circa 20 i leader mondiali che prenderanno parte alla cerimonia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: gaza - notte
Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza»E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame
Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare
Situazione drammatica a Gaza, paracadutati aiuti umanitari nella notte sulla Striscia
Si accelera sugli ostaggi, forse liberi domenica notte. "I militari Usa non entreranno a Gaza". Hamas rifiuta il disarmo https://gazzettadelsud.it/?p=2112895
UNA NOTTE PER GAZA - Martedì 14 ottobre 2025 al Pala Gianni Asti di Torino un concerto pro Palestina con ricavato devoluto a Medici Senza Frontiere. Sul palco alcune delle band più amate della scena torinese. https://sguardisutorino.blogspot.com/2025/1
Gaza: attesa finita, gli ostaggi israeliani liberi nella notte - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Segnala laregione.ch
Gaza, Israele: «Ostaggi forse rilasciati stasera». Negoziati in corso, Hamas vuole Barghouti libero - Sarà il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a rappresentare l'Unione europea domani alla cerimonia per la firma della tregua a Gaza prevista a Sharm el Sheikh. Si legge su leggo.it