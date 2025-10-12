Gaza nella notte il rilascio degli ostaggi israeliani Netanyahu | Enormi vittorie ma le sfide restano tante

Domani a Sharm el Sheikh, in Egitto, si terrà la cerimonia per la firma dell'accordo di pace per Gaza. Israele non sarà presente al fine di gestire il ritorno degli ostaggi. Saranno invece circa 20 i leader mondiali che prenderanno parte alla cerimonia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza»E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame

Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare

Situazione drammatica a Gaza, paracadutati aiuti umanitari nella notte sulla Striscia

Gaza: attesa finita, gli ostaggi israeliani liberi nella notte - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Segnala laregione.ch

gaza notte rilascio ostaggiGaza, Israele: «Ostaggi forse rilasciati stasera». Negoziati in corso, Hamas vuole Barghouti libero - Sarà il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a rappresentare l'Unione europea domani alla cerimonia per la firma della tregua a Gaza prevista a Sharm el Sheikh. Si legge su leggo.it

