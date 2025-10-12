L’invito ufficiale è arrivato venerdì in serata a Palazzo Chigi e Giorgia Meloni ha subito deciso di accettarlo. La presidente del Consiglio lunedì sarà a Sharm el-Sheikh per partecipare alla cerimonia per la firma degli accordi su Gaza. Il vertice presieduto da Trump e al-Sisi, ci saranno Macron e Sanchez. Il vertice sarà presieduto congiuntamente dal presidente egiziano Al Sisi e da quello statunitense Donald Trump. Tra gli altri invitati i principali Paesi europei: Francia, Spagna (con Macron e Sanchez che hanno già annunciato la loro presenza) Germania, Regno Unito, Grecia e Unione europea. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Meloni vola a Sharm el-Sheikh per la firma degli accordi