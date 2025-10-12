Gaza la tregua entra nel vivo | tra camion di aiuti nella Striscia e rilascio degli ostaggi negoziato blindato | Hamas rinuncia al controllo della Striscia
Gaza, scattata la tregua, tra il ritorno degli sfollati e la liberazione degli ostaggi ancora in vita – (oltre che il rientro dei corpi di chi non si è salvato) – e il veto di Hamas sul futuro della Striscia, tutto è in progressivo svolgimento. Anche se appeso alle minacce dei miliziani palestinesi che insistono a recalcitrare su alcuni punti dell’accordo. Gaza, la tregua entra nel vivo: al via (da domani) il rilascio degli ostaggi. A Gaza la tregua entra nel vivo. A 737 giorni dall’inizio del conflitto, portando un fragile sospiro di sollievo nella regione. L’accordo, mediato da Stati Uniti, Qatar ed Egitto, prevede l’inizio del rilascio dei 48 ostaggi israeliani da parte di Hamas a partire da lunedì mattina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - tregua
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
Gaza, piano per la tregua: oggi il summit negli Usa
Gaza, tregua fragile: testimonianza dall'ospedale di Emergency a Deir el-Balah In Israele è iniziato un trasferimento dei detenuti palestinesi che dovrebbero essere liberati nei prossimi giorni, nel contesto dell'accordo di cessate il fuoco entrato in vigore ieri. Lo - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - È #tregua a #Gaza dopo 736 giorni di #guerra. Iniziato il trasferimento dei detenuti palestinesi, che saranno rilasciati da diverse prigioni. #Trump: #Hamas raduna ostaggi da liberare. I palestinesi rilasciati a Gaza o deportati attraverso il valico di #Raf - X Vai su X
Il rilascio degli ostaggi, la tregua, il ritiro dell’Idf: a che punto sono i negoziati per Gaza - Al terzo giorno di negoziati, si avanza su cessate il fuoco e ostaggi. ilfattoquotidiano.it scrive
Il controesodo di Gaza. Scatta la tregua: la transizione spalanca un vuoto nella sicurezza - Migliaia di persone ritornano da sud verso il nord della Striscia. Secondo huffingtonpost.it