Gaza la tregua entra nel vivo | tra camion di aiuti nella Striscia e rilascio degli ostaggi negoziato blindato | Hamas rinuncia al controllo della Striscia

Gaza, scattata la tregua, tra il ritorno degli sfollati e la liberazione degli ostaggi ancora in vita – (oltre che il rientro dei corpi di chi non si è salvato) – e il veto di Hamas sul futuro della Striscia, tutto è in progressivo svolgimento. Anche se appeso alle minacce dei miliziani palestinesi che insistono a recalcitrare su alcuni punti dell'accordo. Gaza, la tregua entra nel vivo: al via (da domani) il rilascio degli ostaggi. A Gaza la tregua entra nel vivo. A 737 giorni dall'inizio del conflitto, portando un fragile sospiro di sollievo nella regione. L'accordo, mediato da Stati Uniti, Qatar ed Egitto, prevede l'inizio del rilascio dei 48 ostaggi israeliani da parte di Hamas a partire da lunedì mattina.

