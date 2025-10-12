Il primo capitolo del piano del presidente Donald Trump per la ricostruzione e la stabilizzazione di Gaza è entrato formalmente in vigore, con il ritiro parziale delle forze israeliane e l’arrivo dei primi contingenti di supporto. Ma mentre Washington batte il tempo politico — inviando sul terreno inviati e personale militare per coordinare la transizione — i problemi di fondo che mettono a rischio la fase successiva del piano rimangono irrisolti e concreti. Sulla linea del fronte: visite e prime forze. Il mediatore statunitense Steve Witkoff ha effettuato una visita sul terreno accompagnato dal comandante del CENTCOM, l’ammiraglio Brad Cooper, per verificare il ritiro iniziale delle unità israeliane e avviare il coordinamento logistico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gaza, la fase uno del piano Trump parte ma restano i dubbi su diversi aspetti