Gaza la fase uno del piano Trump parte ma restano i dubbi su diversi aspetti

Ilgiornale.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo capitolo del piano del presidente Donald Trump per la ricostruzione e la stabilizzazione di Gaza è entrato formalmente in vigore, con il ritiro parziale delle forze israeliane e l’arrivo dei primi contingenti di supporto. Ma mentre Washington batte il tempo politico — inviando sul terreno inviati e personale militare per coordinare la transizione — i problemi di fondo che mettono a rischio la fase successiva del piano rimangono irrisolti e concreti. Sulla linea del fronte: visite e prime forze. Il mediatore statunitense Steve Witkoff ha effettuato una visita sul terreno accompagnato dal comandante del CENTCOM, l’ammiraglio Brad Cooper, per verificare il ritiro iniziale delle unità israeliane e avviare il coordinamento logistico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gaza la fase uno del piano trump parte ma restano i dubbi su diversi aspetti

© Ilgiornale.it - Gaza, la fase uno del piano Trump parte ma restano i dubbi su diversi aspetti

In questa notizia si parla di: gaza - fase

'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City'

Era il solo patto possibile per la pace a Gaza. L'incognita è la fase transitoria

Netanyahu avvia una nuova fase dell’operazione militare nella Striscia di Gaza

gaza fase piano trumpGaza, la fase uno del piano Trump parte ma restano i dubbi su diversi aspetti - Il progetto americano punta a stabilizzare la Striscia di Gaza dopo mesi di guerra, ma i rischi sono dietro l'angolo: può bastare poco per far saltare l’equilibrio ... Si legge su ilgiornale.it

gaza fase piano trumpPace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Fase Piano Trump