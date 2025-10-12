Gaza la fase uno del piano Trump parte ma restano i dubbi su diversi aspetti
Il primo capitolo del piano del presidente Donald Trump per la ricostruzione e la stabilizzazione di Gaza è entrato formalmente in vigore, con il ritiro parziale delle forze israeliane e l’arrivo dei primi contingenti di supporto. Ma mentre Washington batte il tempo politico — inviando sul terreno inviati e personale militare per coordinare la transizione — i problemi di fondo che mettono a rischio la fase successiva del piano rimangono irrisolti e concreti. Sulla linea del fronte: visite e prime forze. Il mediatore statunitense Steve Witkoff ha effettuato una visita sul terreno accompagnato dal comandante del CENTCOM, l’ammiraglio Brad Cooper, per verificare il ritiro iniziale delle unità israeliane e avviare il coordinamento logistico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: gaza - fase
'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City'
Era il solo patto possibile per la pace a Gaza. L'incognita è la fase transitoria
Netanyahu avvia una nuova fase dell’operazione militare nella Striscia di Gaza
MEDIO ORIENTE | Ipotesi genio militare italiano per sminare Gaza. Nella fase del dopoguerra. Dipenderà dagli esiti dei colloqui dei prossimi giorni #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, ambasciatore Ferrara: "Fase 2 accordo più complicata, tanti nodi da sciogliere" - X Vai su X
Gaza, la fase uno del piano Trump parte ma restano i dubbi su diversi aspetti - Il progetto americano punta a stabilizzare la Striscia di Gaza dopo mesi di guerra, ma i rischi sono dietro l'angolo: può bastare poco per far saltare l’equilibrio ... Si legge su ilgiornale.it
Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo ... Come scrive tg24.sky.it