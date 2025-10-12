Gaza Khan Yunis | palestinese ritrova i corpi dei suoi cugini dopo cinque mesi
Da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza, le persone hanno iniziato a setacciare le macerie delle loro case distrutte nel tentativo di recuperare i corpi delle vittime dei bombardamenti israeliani. Il ministero della Salute della Striscia ha dichiarato che, tra venerdì e sabato, sono stati recuperati e trasportati all’ospedale Nasser di Khan Yunis più di 100 corpi mentre le squadre di soccorso faticavano a rimuovere i detriti degli edifici a causa della mancanza di attrezzature pesanti. Yasser el-Bureis ha raccontato che lui e i suoi parenti sono riusciti a ritrovare i corpi dei suoi due cugini nella parte orientale della città. 🔗 Leggi su Lapresse.it
