Gaza Israele si prepara ad accogliere gli ostaggi | Forse liberi già oggi Hamas | Non governeremo noi la Striscia – La diretta
È tutto pronto per l’inizio della fase uno del piano di pace proposto da Donald Trump fra Israele e Hamas. Domani, lunedì 13 ottobre, si svolgerà la cerimonia ufficiale per la firma della tregua a Sharm el Sheikh, in Egitto. Poche ore prime, ma questo è ancora da confermare, potrebbero essere liberati gli ostaggi israeliani ancora nelle mani del gruppo di miliziani palestinesi. E proprio in vista del vertice egiziano, le diplomazie di Usa e Paesi arabi sono al lavoro per limare gli ultimi nodi irrisolti dell’accordo e accogliere i leader di tutto il mondo. L'articolo Gaza, Israele si prepara ad accogliere gli ostaggi: «Forse liberi già oggi». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: gaza - israele
Bonelli (Avs): Premio Israele a Salvini? "Oscenità di fronte all'orrore a Gaza" – Il video
Gaza, il grido dell’Ue contro la fame e la morte nella Striscia: “Israele rispetti le promesse”
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/gaza-lunedi-sharm-el-sheik-firma-dell-accordo-israele-hamas-ecco-chi-ci-sara-AHhdRW7C #MedioOriente #Gaza #Israele #Hamas - facebook.com Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | Tornano gli aiuti a Gaza, in arrivo le prime 170 mila tonnellate. L'Onu ha ricevuto il via libera da Israele per far entrare cibo e beni essenziali #ANSA - X Vai su X
Israele si prepara ad accogliere gli ostaggi. I ricatti di Hamas dietro all'invito a Trump - Dopo il ritiro di Tsahal da Gaza, comincia la prova più delicata: la liberazione dei quarantotto ostaggi israeliani in cambio di quasi duemila detenuti palestinesi. Come scrive ilfoglio.it
«Ostaggi liberi entro lunedì», l'attesa in Israele: le foto delle stanze d'ospedale di Tel Aviv in cui verranno ricoverati - Il piano di pace per Gaza prevede il rilascio, tutti insieme e senza «cerimonie» spettacolari dei rapiti. Segnala msn.com