Gaza Israele si prepara ad accogliere gli ostaggi | Forse liberi già oggi Hamas | Non governeremo noi la Striscia – La diretta

Open.online | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tutto pronto per l’inizio della fase uno del piano di pace proposto da Donald Trump fra Israele e Hamas. Domani, lunedì 13 ottobre, si svolgerà la cerimonia ufficiale per la firma della tregua a Sharm el Sheikh, in Egitto. Poche ore prime, ma questo è ancora da confermare, potrebbero essere liberati gli ostaggi israeliani ancora nelle mani del gruppo di miliziani palestinesi. E proprio in vista del vertice egiziano, le diplomazie di Usa e Paesi arabi sono al lavoro per limare gli ultimi nodi irrisolti dell’accordo e accogliere i leader di tutto il mondo. L'articolo Gaza, Israele si prepara ad accogliere gli ostaggi: «Forse liberi già oggi». 🔗 Leggi su Open.online

Israele si prepara ad accogliere gli ostaggi. I ricatti di Hamas dietro all'invito a Trump - Dopo il ritiro di Tsahal da Gaza, comincia la prova più delicata: la liberazione dei quarantotto ostaggi israeliani in cambio di quasi duemila detenuti palestinesi. Come scrive ilfoglio.it

gaza israele prepara accogliere«Ostaggi liberi entro lunedì», l'attesa in Israele: le foto delle stanze d'ospedale di Tel Aviv in cui verranno ricoverati - Il piano di pace per Gaza prevede il rilascio, tutti insieme e senza «cerimonie» spettacolari dei rapiti. Segnala msn.com

