Gaza in macerie dopo i bombardamenti israealiani | le riprese dai droni

12 ott 2025

(LaPresse) – I bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza hanno lasciato vaste zone in rovina, compresi interi quartieri di Gaza City, colpita duramente prima del cessate il fuoco. Riprese con droni dell’Associated Press mostrano la distruzione totale del quartiere Tal al-Hawa: case rase al suolo, strade spianate e macerie ovunque. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

