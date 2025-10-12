Gaza il Wall Street Journal | Hamas dice che rilascerà i 20 ostaggi vivi da oggi

Thesocialpost.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas avrebbe comunicato a Israele l’intenzione di rilasciare già nelle prossime ore i venti ostaggi israeliani ancora vivi. La notizia, riportata dal Wall Street Journal, apre una nuova fase di speranza dopo due anni di guerra e di dolore. Nelle stesse ore, l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che Israele “è pronta ad accoglierli fin da ora”, confermando che tutto è pronto per l’arrivo dei rapiti. Sul terreno, intanto, la situazione a Gaza cambia volto: migliaia di sfollati palestinesi stanno tornando lentamente nei loro quartieri distrutti, mentre i convogli di aiuti umanitari si preparano a entrare in massa nella Striscia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Si apre a New York l'80ª Assemblea generale dell'ONU con Gaza e Palestina al centro dei lavori. Attesa per il discorso di Trump con cui, secondo il Wall Street Journal, ribadirà il ruolo unilaterale degli Usa

