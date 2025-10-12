Gaza il Wall Street Journal | Hamas dice che rilascerà i 20 ostaggi vivi da oggi
Hamas avrebbe comunicato a Israele l’intenzione di rilasciare già nelle prossime ore i venti ostaggi israeliani ancora vivi. La notizia, riportata dal Wall Street Journal, apre una nuova fase di speranza dopo due anni di guerra e di dolore. Nelle stesse ore, l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che Israele “è pronta ad accoglierli fin da ora”, confermando che tutto è pronto per l’arrivo dei rapiti. Sul terreno, intanto, la situazione a Gaza cambia volto: migliaia di sfollati palestinesi stanno tornando lentamente nei loro quartieri distrutti, mentre i convogli di aiuti umanitari si preparano a entrare in massa nella Striscia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: gaza - wall
Si apre a New York l’80ª Assemblea generale dell’ONU con Gaza e Palestina al centro dei lavori. Attesa per il discorso di Trump con cui, secondo il Wall Street Journal, ribadirà il ruolo unilaterale degli Usa
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/gaza-lunedi-sharm-el-sheik-firma-dell-accordo-israele-hamas-ecco-chi-ci-sara-AHhdRW7C #MedioOriente #Gaza #Israele #Hamas - facebook.com Vai su Facebook
"Se il Governo si sente tirato in causa nelle manifestazioni contro il genocidio in corso a Gaza è perché probabilmente ci sono delle responsabilità in quel genocidio!" Chiara, attivista di sinistra a #drittoerovescio - X Vai su X
Gaza, il Wall Street Journal: Hamas dice che rilascerà i 20 ostaggi vivi da oggi - Hamas avrebbe comunicato a Israele l’intenzione di rilasciare già nelle prossime ore i venti ostaggi israeliani ancora vivi. Lo riporta thesocialpost.it
Gaza, Wsj: «Gli ostaggi forse rilasciati già oggi». Negoziati in corso, Hamas vuole Barghouti libero - Sarà il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a rappresentare l'Unione europea domani alla cerimonia per la firma della tregua a Gaza prevista a Sharm el Sheikh. Si legge su ilgazzettino.it