Micha Katz è un ex ufficiale dell’ Idf, 44 anni e 25 anni nell’esercito. È stato dispiegato in Cisgiordania, l’ultima volta nelle operazioni antiterrorismo nei campi profughi: “ Ci tornerei domani ”. Nato negli Stati Uniti adesso vive sulle colline vicino Gerusalemme è stato dispiegato fino a qualche mese fa in West bank, ma lui e i suoi amici preferiscono chiamarla Giudea e Samaria “perché le parole sono importanti”. Dopo essere tornato dal servizio Katz si ritrova tutte le mattine con altri militari come lui, fra i 30 e i quarant’anni, qualcuno è stato anche a Gaza ma preferisce non parlare, davanti all’ingresso della Knesset. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, il veterano: “Quelli come me restano in guerra a vita nelle loro teste, nelle loro case, nelle loro famiglie. Il governo ci dia le cure mediche per prevenire i suicidi”