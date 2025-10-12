Gaza il veterano | Quelli come me restano in guerra a vita nelle loro teste nelle loro case nelle loro famiglie Il governo ci dia le cure mediche per prevenire i suicidi
Micha Katz è un ex ufficiale dell’ Idf, 44 anni e 25 anni nell’esercito. È stato dispiegato in Cisgiordania, l’ultima volta nelle operazioni antiterrorismo nei campi profughi: “ Ci tornerei domani ”. Nato negli Stati Uniti adesso vive sulle colline vicino Gerusalemme è stato dispiegato fino a qualche mese fa in West bank, ma lui e i suoi amici preferiscono chiamarla Giudea e Samaria “perché le parole sono importanti”. Dopo essere tornato dal servizio Katz si ritrova tutte le mattine con altri militari come lui, fra i 30 e i quarant’anni, qualcuno è stato anche a Gaza ma preferisce non parlare, davanti all’ingresso della Knesset. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
