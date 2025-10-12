Gaza i 20 ostaggi israeliani ancora in vita | le loro storie
Venti ostaggi israeliani, prigionieri nella Striscia da quel 7 ottobre di due anni fa. Questi i loro nomi e le loro storie. Gali e Ziv Berman, gemelli di 28 anni, doppia nazionalità, israeliana e tedesca, per loro finisce una lunga prigionia trascorsa da detenuti separati. Alon Ohel, 24 anni, pianista, fuggito dal Festival Nova: potrebbe essere rimasto cieco a un occhio. Matan Zangauker, 25 anni, sequestrato con la sua compagna, nel frattempo rilasciata. Aspettano di tornare a casa i fratelli Ariel e David Cunio, 28 e 35 anni; Omri Miran, 48 anni, rapito di fronte alle figlie che lo aspettano insieme alla moglie, ed Eitan Horn, 39 anni, che il 7 ottobre era in visita al fratello maggiore nel kibbutz di Nir Oz. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Sa'ar, Consiglio di Sicurezza dell'Onu su ostaggi a Gaza
Israele invade Gaza City: via all'assalto finale con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»
Chi sono gli ostaggi israeliani che saranno liberati da Hamas: dal pianista jazz ai soldati Idf - Sono 48 i nomi sulla lista consegnata dai mediatori in Egitto, solo 20 quelli rimasti in vita.
Gaza, accordo Israele-Hamas per la tregua: chi sono gli ostaggi che verranno liberati - L'intesa per il cessate il fuoco a Gaza, ratificata dal governo israeliano, stabilisce il ritiro delle Idf fino alla Linea Gialla indicata nelle mappe dell'accordo e il rilascio da parte di Hamas