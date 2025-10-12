Gaza Hamas | Rilascio ostaggi inizierà lunedì mattina

Israele ha avviato il trasferimento dei detenuti palestinesi condannati a lunghe pene, da scambiare con i 48 ostaggi che Hamas dovrebbe rilasciare. Secondo un funzionario del gruppo armato, la liberazione è prevista per lunedì mattina, in concomitanza con l’arrivo di Trump in Israele e la firma ufficiale dell’accordo in Egitto. Gaza, Hamas-Israele, diretta del 12 ottobre Gaza, Hamas-Israele, diretta del 12 ottobre Inizio diretta: 121025 07:00 Fine diretta: 121025 22:00 07:20 121025 Egitto conferma: "Lunedì vertice con Trump e oltre 20 leader" L’Egitto ha confermato che lunedì ospiterà un vertice internazionale a Sharm el-Sheikh, sul Mar Rosso, per finalizzare un accordo volto a porre fine alla guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

