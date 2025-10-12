Gaza Hamas ha rinunciato al controllo della Striscia
(Adnkronos) – Hamas non governerà la Striscia di Gaza dopo la fine della guerra. Ad annunciarlo all'agenzia Afp è una fonte del movimento vicina ai negoziati, dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco. "Per Hamas, il governo della Striscia di Gaza è una questione definita. Hamas non parteciperà in un modo alla transizione, e questo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: gaza - hamas
