Gaza Hamas ha rinunciato al controllo della Striscia

Periodicodaily.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Hamas non governerà la Striscia di Gaza dopo la fine della guerra. Ad annunciarlo all'agenzia Afp è una fonte del movimento vicina ai negoziati, dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco. "Per Hamas, il governo della Striscia di Gaza è una questione definita. Hamas non parteciperà in un modo alla transizione, e questo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - hamas

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

gaza hamas ha rinunciatoGaza, Hamas "ha rinunciato al controllo della Striscia" - Le dichiarazioni di una fonte del movimento vicina ai negoziati, in attesa della firma di domani con Trump a Sharm ... Da adnkronos.com

gaza hamas ha rinunciatoHamas: «Lunedì il rilascio degli ostaggi israeliani». A Gaza attesi centinaia di camion di aiuti - Un convoglio di almeno 400 mezzi con a bordo – secondo il Cogat – «cibo, attrezzature mediche, forniture per rifugi, oltre a carburante per operazioni essenziali e gas per cucinare» dovrebbe entrare o ... Scrive editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Hamas Ha Rinunciato