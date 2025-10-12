Gaza Hamas apre sugli ostaggi | Forse rilasciati oggi

Ilgiornale.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornata politica sulla tregua di Gaza si apre con segnali contrastanti: Teheran ha annunciato che non parteciperà al vertice di Sharm el-Sheikh, mentre fonti israeliane e il Wall Street Journal danno per possibile un anticipo del rilascio di ostaggi già nelle prossime ore. Sul fronte interno israeliano il ministro Ben-Gvir chiede di bloccare la liberazione di alcuni detenuti, mentre Hamas dichiara che non parteciperà alla gestione governativa della Striscia nel dopoguerra. L’Ue sarà rappresentata da Antonio Costa e il ministro Katz avverte che la distruzione dei tunnel rimane priorità dopo la restituzione degli ostaggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gaza hamas apre sugli ostaggi forse rilasciati oggi

© Ilgiornale.it - Gaza, Hamas apre sugli ostaggi: "Forse rilasciati oggi"

In questa notizia si parla di: gaza - hamas

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

gaza hamas apre ostaggiGaza, Hamas apre sugli ostaggi: "Forse rilasciati oggi" - 12:26 Fonte di Hamas a Wsj: "Ostaggi forse rilasciati già oggi" Hamas ha confermato a Israele che 20 ... ilgiornale.it scrive

gaza hamas apre ostaggiHamas: «Lunedì il rilascio degli ostaggi israeliani». A Gaza attesi centinaia di camion di aiuti - Un convoglio di almeno 400 mezzi con a bordo – secondo il Cogat – «cibo, attrezzature mediche, forniture per rifugi, oltre a carburante per operazioni essenziali e gas per cucinare» dovrebbe entrare o ... Secondo editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Hamas Apre Ostaggi