Gaza Hamas apre sugli ostaggi | Forse rilasciati oggi
La giornata politica sulla tregua di Gaza si apre con segnali contrastanti: Teheran ha annunciato che non parteciperà al vertice di Sharm el-Sheikh, mentre fonti israeliane e il Wall Street Journal danno per possibile un anticipo del rilascio di ostaggi già nelle prossime ore. Sul fronte interno israeliano il ministro Ben-Gvir chiede di bloccare la liberazione di alcuni detenuti, mentre Hamas dichiara che non parteciperà alla gestione governativa della Striscia nel dopoguerra. L’Ue sarà rappresentata da Antonio Costa e il ministro Katz avverte che la distruzione dei tunnel rimane priorità dopo la restituzione degli ostaggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
