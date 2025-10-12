Dopo la pace raggiunta in Medio Oriente per mediazione del presidente Usa, Donald Trump, la sinistra va in affanno e torna a emergere la marcata spaccatura del campo larghissimo. L'imbarazzo tra le fila del Nazareno è tangibile, dover conferire i meriti al titolare alla Casa Bianca potrebbe risultare a tratti umiliante. Tanto da costringere i vertici Dem a "silenziare" i propri dirigenti colpevoli di essersi congratulati con María Corina Machado per l'onorificenza attribuita dal comitato di Oslo. L'oppositrice venezuelana del regime comunista guidato dal dittatore comunista Nicolàs Maduro si sarebbe permessa di ringraziare Donald Trump per il sostegno a raggiungere la libertà e la democrazia, e i radicali non hanno ben digerito l'accaduto tanto da voler quasi boicottare la valenza del riconoscimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gaza e la Caporetto dem, da Amato contro Albanese a Machado: panico al Nazareno