Gaza e la Caporetto dem da Amato contro Albanese a Machado | panico al Nazareno
Dopo la pace raggiunta in Medio Oriente per mediazione del presidente Usa, Donald Trump, la sinistra va in affanno e torna a emergere la marcata spaccatura del campo larghissimo. L'imbarazzo tra le fila del Nazareno è tangibile, dover conferire i meriti al titolare alla Casa Bianca potrebbe risultare a tratti umiliante. Tanto da costringere i vertici Dem a "silenziare" i propri dirigenti colpevoli di essersi congratulati con María Corina Machado per l'onorificenza attribuita dal comitato di Oslo. L'oppositrice venezuelana del regime comunista guidato dal dittatore comunista Nicolàs Maduro si sarebbe permessa di ringraziare Donald Trump per il sostegno a raggiungere la libertà e la democrazia, e i radicali non hanno ben digerito l'accaduto tanto da voler quasi boicottare la valenza del riconoscimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: gaza - caporetto
“ANPI E ARCI parteciperanno a entrambi gli scioperi. «Gaza è una Caporetto di valori e di umanità, per questo l’Anpi parteciperà a tutte le iniziative di protesta e sostiene gli scioperi territoriali» ha detto il presidente Gianfranco Pagliarulo.” Leggi l’articolo su i Vai su Facebook
Su Gaza la Caporetto dem. Amato contro Albanese, il post rimosso su Machado: panico al Nazareno - Dopo la pace raggiunta in Medio Oriente per mediazione del presidente Usa, Donald Trump, la sinistra va in affanno e torna a emergere la marcata ... Come scrive iltempo.it
Gaza, i riformisti dem vanno da Renzi-Calenda - Doveva essere una manifestazione sola, e invece saranno tre. Riporta ilgazzettino.it