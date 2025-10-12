Il Cairo, 12 ottobre 2025 – Sarà domani la prima giornata clou in questa tregua tra Israele e Hamas. In mattinata è attesa la liberazione de i 48 ostaggi israeliani (di cui almeno 20 sarebbero vivi), in tempo per l’arrivo di Donald Trump che presiederà in Egitto la cerimonia per la firma ufficiale dell’accordo, insieme ad Al Sisi. Tra i presenti anche Giorgia Meloni tra i leader europei. Ieri a Tel Aviv c’erano intanto l’inviato Usa Steve Witkoff, con il genero del tycoon Jared Kushner e la figlia, Ivanka Trump. In Piazza degli Ostaggi si sono presentati alla folla, che ha riservato applausi per la Casa Bianca, e cori contro Netanyahu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gaza, domani il ritorno degli ostaggi in Israele. Katz: “Dopo distruggeremo i tunnel di Hamas”