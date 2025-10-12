Gaza decine di camion carichi di aiuti in arrivo dall' Egitto

(LaPresse) Decine di camion carichi di aiuti umanitari per Gaza stanno attraversando il valico di Rafah dal lato dell’Egitto. Tra questi almeno tre veicoli cisterna che sono stati condotti nell’area di ispezione, al valico di Kerem Shalom, dal personale delle forze di difesa israeliane. In totale, secondo quanto riferisce l’emittente televisiva statale egiziana Al-Qahera New, saranno circa 400 i camion che attraverseranno il confine egiziano verso la Striscia solo nella giornata di domenica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

