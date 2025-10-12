Gaza City bulldozer in azione per rimuovere le macerie Onu | 41mila edifici distrutti oltre 8 milioni di m³ di rovine - VIDEO
Migliaia di palestinesi non troveranno più le loro case, ma solo macerie, oltre 8 milioni di metri cubi secondo l'Onu, che dovranno essere smaltite prima di iniziare la ricostruzione Bulldozer in azione a Gaza City per rimuovere le macerie di quella che era una volta una città, diventata un c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
