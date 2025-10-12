Gaza City bulldozer in azione per rimuovere le macerie Onu | 41mila edifici distrutti oltre 8 milioni di m³ di rovine - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliaia di palestinesi non troveranno più le loro case, ma solo macerie, oltre 8 milioni di metri cubi secondo l'Onu, che dovranno essere smaltite prima di iniziare la ricostruzione Bulldozer in azione a Gaza City per rimuovere le macerie di quella che era una volta una città, diventata un c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza city bulldozer in azione per rimuovere le macerie onu 41mila edifici distrutti oltre 8 milioni di m179 di rovine video

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza City, bulldozer in azione per rimuovere le macerie, Onu: "41mila edifici distrutti, oltre 8 milioni di m³ di rovine" - VIDEO

In questa notizia si parla di: gaza - city

Via libera di Israele all'occupazione di Gaza city

Israele avvia l'invasione di Gaza City

'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City'

A Gaza City entrano in azione i primi bulldozer a rimuovere le macerie - Secondo le autorita' di Gaza, che si basano sulle ultime immagini satellitari diffuse dalle Nazioni Unite, sono circa 41. Da tg.la7.it

gaza city bulldozer azioneTra le rovine di Gaza City, i civili tornano a casa: bulldozer al lavoro tra le macerie - Bulldozer e scavatrici sono entrati in azione nelle ultime ore a Gaza City per rimuovere le macerie che ancora ricoprono gran parte della città, devastata da oltre due anni di bombardamenti. Riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza City Bulldozer Azione