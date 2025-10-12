Gaza camion carichi di aiuti umanitari presi d' assalto tra le macerie di Khan Yunis

Lapresse.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diversi  camion carichi di aiuti umanitari sono arrivati a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza. Le immagini, diffuse da Associated Press, mostrano centinaia di palestinesi mentre salgono a bordo dei tir per afferrare i sacchi.  Domenica circa 400 autocarri provenienti dall’Egitto sono stati sottoposti a ispezioni israeliane prima di essere autorizzati a entrare nella Striscia. Lo Stato ebraico ha dichiarato che presto entreranno circa 600 camion di aiuti al giorno, come previsto dall’accordo di cessate il fuoco sancito da Tel Aviv e Hamas. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza camion carichi di aiuti umanitari presi d assalto tra le macerie di khan yunis

© Lapresse.it - Gaza, camion carichi di aiuti umanitari presi d'assalto tra le macerie di Khan Yunis

In questa notizia si parla di: gaza - camion

Hamas, attesi oggi a Gaza 3 camion Oms con medicinali

Prima operazione di terra di Israele a Gaza: ordinata l'evacuazione di Deir al-Balah. Hamas: attesi oggi 3 camion Oms con medicinali

A Gaza ennesima strage di civili: l’Onu denuncia un brutale attacco israeliano ai camion degli aiuti

gaza camion carichi aiutiGaza, camion carichi di aiuti umanitari presi d'assalto tra le macerie di Khan Yunis - (LaPresse) Diversi camion carichi di aiuti umanitari sono arrivati a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza. Scrive msn.com

gaza camion carichi aiutiA Tel Aviv è l’ora del ritorno degli ostaggi, i primi camion di aiuti a Gaza presi d’assalto - Trattative dietro le quinte tra Israele e Hamas fino all’ultimo momento: i miliziani insistono sul rilascio di Barghouti. Come scrive editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Camion Carichi Aiuti