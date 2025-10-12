Gaza Anp a Blair | pronti a collaborare

Servizitelevideo.rai.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

18.35 L'Anp è pronta a collaborare con il presidente Usa Trump e l'ex primo ministro britannico Blair nel loro sforzo "di consolidare il cessate il fuoco a Gaza, l'invio di aiuti e l'avvio della ricostruzione". Così il vice capo dell' Organizzazione per la liberazione della Palestina,Hussein al-Sheikh,dopo l'incontro con l'ex premier Gb in Giordania Il piano di Trump prevede che la Striscia di Gaza sia gestita all'inizio da un comitato tecnico palestinese, supervisionato da un organismo internazionale presieduto da Trump e Blair. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - blair

Axios, anche Kushner e Blair a vertice Casa Bianca su Gaza

Vertice alla Casa Bianca, Blair con Trump per Gaza. Washington prepara il dopoguerra: c'è un piano per il governo

Senza Vergogna: Tony Blair, distruttore del Medio Oriente, alla Casa Bianca per discutere del futuro di Gaza

gaza anp blair prontiAnp a Blair, pronti a collaborare per il futuro di Gaza - L'Anp è pronta a collaborare con il presidente Usa Donald Trump e l'ex primo ministro britannico Tony Blair nel loro sforzo "di consolidare il cessate il fuoco a Gaza, l'invio ... Da msn.com

gaza anp blair prontiGaza, l'Italia in prima linea. Pronti a inviare peacekeeping e far parte della squadra di Blair - Lo scenario Medio Orientale entra stavolta in un’evoluzione positiva, con l’accordo sulla prima parte del piano di pace di Donald Trump. Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Anp Blair Pronti