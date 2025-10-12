Gaza Anp a Blair | pronti a collaborare
18.35 L'Anp è pronta a collaborare con il presidente Usa Trump e l'ex primo ministro britannico Blair nel loro sforzo "di consolidare il cessate il fuoco a Gaza, l'invio di aiuti e l'avvio della ricostruzione". Così il vice capo dell' Organizzazione per la liberazione della Palestina,Hussein al-Sheikh,dopo l'incontro con l'ex premier Gb in Giordania Il piano di Trump prevede che la Striscia di Gaza sia gestita all'inizio da un comitato tecnico palestinese, supervisionato da un organismo internazionale presieduto da Trump e Blair. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
