Gattuso può contare su tanti uomini in attacco

12 ott 2025

Gattuso potrebbe varare un  ritorno al 3-5-2  puro contro Israele.  Mancini  prenderebbe il posto di Bastoni e giocherebbe al centro, come con la Roma, con Di Lorenzo e Calafiori confermati ai suoi lati. Dimarco starebbe a sinistra e un  eventuale ballottaggio tra Spinazzola e Cambiaso  sulla fascia opposta. A centrocampo ci potrebbe essere  l’inserimento di Cristante, ieri subentrato, assieme ai soliti Barella e Tonali. In avanti, per quanto visto ieri, è possibile la riproposizione del  tandem formato da Retegui e Pio Esposito. Gattuso, doppio centravanti anche contro Israele. Per Gattuso imbarazzo della scelta nel settore avanzato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

