Gattuso può contare su tanti uomini in attacco

Gattuso potrebbe varare un ritorno al 3-5-2 puro contro Israele. Mancini prenderebbe il posto di Bastoni e giocherebbe al centro, come con la Roma, con Di Lorenzo e Calafiori confermati ai suoi lati. Dimarco starebbe a sinistra e un eventuale ballottaggio tra Spinazzola e Cambiaso sulla fascia opposta. A centrocampo ci potrebbe essere l’inserimento di Cristante, ieri subentrato, assieme ai soliti Barella e Tonali. In avanti, per quanto visto ieri, è possibile la riproposizione del tandem formato da Retegui e Pio Esposito. Gattuso, doppio centravanti anche contro Israele. Per Gattuso imbarazzo della scelta nel settore avanzato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Gattuso può contare su tanti uomini in attacco

La Norvegia è lontana, ma l'Italia di Gattuso fa 3/3! Israele staccato: ecco la classifica del Gruppo I - facebook.com Vai su Facebook

Pio #Esposito: “Ringrazio la squadra e Gattuso per come mi hanno accolto. Mi sono trovato subito benissimo, c’è un’armonia fantastica e giocare così è più facile. Sono entrato bene, ma anche questo è merito della squadra che ti mette in condizione di giocar - X Vai su X

Gattuso: "Non ho tempo di emozionarmi. Non belli, ma sporchi: così sarà la mia Italia" - È l'Italia che Rino Gattuso, che domani sera debutterà da ct sulla panchina della Nazionale, annuncia - Secondo gazzetta.it

Gattuso fa commuovere tutti con le parole sulla famiglia: "Penso a mamma e papà, a mia sorella..." - "Non avrò tempo per emozionarmi, sicuramente all'inno un po' di emozione, vedendo papà, mamma e sorella in tribuna, lì un po' di emozione sicuramente ci sarà. Da corrieredellosport.it