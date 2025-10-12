Gattuso non ha la spocchia di Spalletti che sottovalutò la trasferta in Norvegia Libero
È l’ora di Gattuso. La quasi certezza di conquistare i playoff per il Mondiale (un tempo considerati un arretramento degradante) illumina il sorriso di tifosi, appassionati e addetti ai lavori. La Nazionale era messa male e ora – pur avendo superati avversari decisamente modesti – viene percepita comunque come chi ha raggiunto l’obiettivo sia pure minimo. È il caso di Libero che con Claudio Savelli elogia il pragmatismo di Gattuso e lo contrappone a quella che il quotidiano definisce spocchia di Spalletti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Al 'Festival del Calcio italiano' Luciano #Spalletti replica ad #Acerbi! E sull'addio alla #Nazionale: "Sono stato esonerato: è un dolore ancora forte dentro di me". Poi fa i complimenti a #Gattuso: "È stato bravo con le 2 punte" - facebook.com Vai su Facebook
Gattuso non ha la spocchia di Spalletti che sottovalutò la trasferta in Norvegia (Libero) - Non si sentono più i discorsoni della serie «siamo fortissimi», «abbiamo i fuoriclasse» quando non è vero. ilnapolista.it scrive
Gattuso si affida a chi ha già vinto l’ultimo Europeo con Mancini: ora sono 9 i reduci di Wembley. Cristante: «Con Spalletti era finita male» - A questo si aggrappa il ct Rino Gattuso che, appena ha dovuto sostituire l’infortunato Rovella, classe 2001, ... Si legge su corriereadriatico.it