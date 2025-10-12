È l’ora di Gattuso. La quasi certezza di conquistare i playoff per il Mondiale (un tempo considerati un arretramento degradante) illumina il sorriso di tifosi, appassionati e addetti ai lavori. La Nazionale era messa male e ora – pur avendo superati avversari decisamente modesti – viene percepita comunque come chi ha raggiunto l’obiettivo sia pure minimo. È il caso di Libero che con Claudio Savelli elogia il pragmatismo di Gattuso e lo contrappone a quella che il quotidiano definisce spocchia di Spalletti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gattuso non ha la spocchia di Spalletti che sottovalutò la trasferta in Norvegia (Libero)