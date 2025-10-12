gattatico casolare distrutto da incendio

Gattatico (Reggio Emilia), 12 ottobre 2025 – Intervento massiccio dei vigili del fuoco reggiani, con rinforzi anche da Parma, per domare nella notte l’incendio divampato in un casolare apparentemente abbandonato, ma in cui forse aveva trovato riparo alcuni cittadini senza fissa dimora. E’ accaduto in via don Minzoni, a Gattatico, dopo nella tarda serata di ieri è scattato l’allarme alla vista delle fiamme che uscivano in particolare dal piano superiore e dal tetto, con la copertura che è poi crollata proprio per l’effetto del fuoco. Le squadre del 115 sono arrivate da Reggio, Sant’Ilario, Parma, Luzzara, operando per tutta la notte, concludendo l'intervento solo in mattinata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

