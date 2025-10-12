Gasperini lo ha perdonato bomba Roma | ecco Lookman

La notizia è di quelle bomba: Lookman alla Roma dopo che Gasperini lo ha perdonato, i tifosi stanno già impazzendo all’idea. In un calcio che, ormai, non si ferma mai, anche il mercato è diventato un flusso continuo, un argomento che non conosce pause né stagioni. E infatti, mentre i campionati si prendono un attimo di respiro per lasciare spazio alle Nazionali, le voci e le indiscrezioni riprendono a correre più veloci di prima. In casa Roma, poi, l’argomento è sempre caldo, perché la nuova era firmata Gian Piero Gasperini ha acceso speranze e curiosità, ma anche lasciato intendere che qualcosa, nella costruzione della rosa, può ancora migliorare. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Gasperini lo ha perdonato, bomba Roma: ecco Lookman

